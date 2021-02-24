Катунь24: Сильная гололедица: о погоде 23 февраля в Алтайском крае

Сильная гололедица: о погоде 23 февраля в Алтайском крае23 февраля 2021, 07:15

Сегодня, 23 февраля 2021 года, преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -11…-16 градусов, местами по югу -3…8 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы возможна изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура -14…-16 градусов.

Катунь24