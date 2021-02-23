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Алтайский край

Катунь24: Снег и метели: о погоде 22 февраля в Алтайском крае

Фев 23, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Снег и метели: о погоде 22 февраля в Алтайском крае22 февраля 2021, 07:08

Сегодня, 22 февраля 2021 года, в большинстве районов региона ожидается снег. 

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае переменная облачность. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, метели, в предгорьях местами сильный снег. В утренние часы по северо-западу местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура -8…-13 градусов, по северу местами до -20 градусов, по югу местами -2…-7 градусов.

В Барнауле переменная облачность. Временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 4-9 м/с. Температура -11…-13 градусов.

Катунь24

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