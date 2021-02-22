ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Соцсети: барнаульские школы массово получают сообщения о минировании

Фев 22, 2021
ГОРНЯК22 23.02.2021

Соцсети: барнаульские школы массово получают сообщения о минировании21 февраля 2021, 14:25

Ни в одной школе взрывных устройств не обнаружено.

Фото: pixabay.com

В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщается, что электронные письма, в которых содержалась информация о минировании, приходили на адрес образовательных учреждений с обезличенных адресов.

В соцсетях опубликовали список школ, которые якобы были заминированы:

  1. Школа № 107 (Шукшина 30)
  2. Школа № 103 (Деповская 32)
  3. Школа № 53 (​проспект Космонавтов 23)
  4. Школа № 68 (​Антона Петрова, 130)
  5. Школа № 76 (Чайковского 22)
  6. Школа № 94 (​Отечественная 22)
  7. Школа № 75 (​​Георгия Исакова 195)
  8. Школа № 64 (​​​Антона Петрова 112)
  9. Школа № 102 (​​​​Павловский тракт 68)
  10. Школа № 60 (​​​​Советской Армии 54а)
  11. Школа № 63 (​​​​​Чайковского 8)

«Этот список не окончательный. Школы продолжают проверять», — заключили администраторы паблика.

Катунь24

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