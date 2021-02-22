Катунь24: Соцсети: барнаульские школы массово получают сообщения о минировании

Соцсети: барнаульские школы массово получают сообщения о минировании21 февраля 2021, 14:25
Ни в одной школе взрывных устройств не обнаружено.
Фото: pixabay.com
В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщается, что электронные письма, в которых содержалась информация о минировании, приходили на адрес образовательных учреждений с обезличенных адресов.
В соцсетях опубликовали список школ, которые якобы были заминированы:
- Школа № 107 (Шукшина 30)
- Школа № 103 (Деповская 32)
- Школа № 53 (проспект Космонавтов 23)
- Школа № 68 (Антона Петрова, 130)
- Школа № 76 (Чайковского 22)
- Школа № 94 (Отечественная 22)
- Школа № 75 (Георгия Исакова 195)
- Школа № 64 (Антона Петрова 112)
- Школа № 102 (Павловский тракт 68)
- Школа № 60 (Советской Армии 54а)
- Школа № 63 (Чайковского 8)
«Этот список не окончательный. Школы продолжают проверять», — заключили администраторы паблика.