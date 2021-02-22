Катунь24: Соцсети: барнаульские школы массово получают сообщения о минировании

Соцсети: барнаульские школы массово получают сообщения о минировании21 февраля 2021, 14:25

Ни в одной школе взрывных устройств не обнаружено.

Фото: pixabay.com

В паблике «Инцидент Барнаул» во «ВКонтакте» сообщается, что электронные письма, в которых содержалась информация о минировании, приходили на адрес образовательных учреждений с обезличенных адресов.

В соцсетях опубликовали список школ, которые якобы были заминированы:

Школа № 107 (Шукшина 30) Школа № 103 (Деповская 32) Школа № 53 (​проспект Космонавтов 23) Школа № 68 (​Антона Петрова, 130) Школа № 76 (Чайковского 22) Школа № 94 (​Отечественная 22) Школа № 75 (​​Георгия Исакова 195) Школа № 64 (​​​Антона Петрова 112) Школа № 102 (​​​​Павловский тракт 68) Школа № 60 (​​​​Советской Армии 54а) Школа № 63 (​​​​​Чайковского 8)

«Этот список не окончательный. Школы продолжают проверять», — заключили администраторы паблика.

Катунь24