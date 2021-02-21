Катунь24: Сильная гололедица: о погоде 21 февраля в Алтайском крае

Сильная гололедица: о погоде 21 февраля в Алтайском крае21 февраля 2021, 06:50

Сегодня, 21 февраля 2021 года, в регионе преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, местами по югу порывы до 16 м/с. Температура -9…-14 градусов, местами в предгорьях -1…-7 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Температура -10…-12 градусов.

Катунь24