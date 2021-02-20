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Алтайский край

Катунь24: Санаторий «Обь» возобновляет свою работу

Фев 20, 2021
ГОРНЯК22 21.02.2021

Санаторий «Обь» возобновляет свою работу19 февраля 2021, 18:01

Открытие состоится 22 марта 2021 года.

Фото: san-ob.ru

Целый год в корпусах не было отдыхающих. Причина хорошо известна — COVID-19. Почти 200 алтайских медиков жили в гостиничном корпусе. Наконец миссия выполнена и санаторий возвращается к обычной жизни.

Вновь двери санатория «Обь» открыты всем, кто желает отдохнуть и получить полноценные лечебные процедуры!

Бронь, вопросы, любая информация по тел.: 8 (3852) 268-168, 684-578, 8-800-250-45-90.

Катунь24

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