Катунь24: Снег: о погоде 17 февраля в Алтайском крае • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Снег: о погоде 17 февраля в Алтайском крае17 февраля 2021, 06:57

Сегодня, 17 февраля 2021 года, в регионе в отдельных районах снег, метели, по югу мокрый снег.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае в отдельных районах снег, метели, по югу мокрый снег. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура -4…+1 градус, местами по югу до +6 градусов, по северу -5…-10 градусов.

В Барнауле снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6-11 м/с. Температура 0…-2 градуса.

Катунь24