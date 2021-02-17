Катунь24: Следователи проверят чиновников на халатность из-за аварий на ТЭЦ в Яровом • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Следователи проверят чиновников на халатность из-за аварий на ТЭЦ в Яровом16 февраля 2021, 15:42

Идет проверка, в ходе которой следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям.

Фото: pixabay.com

11 февраля 2021 года на ТЭЦ в городе Яровое произошла очередная авария, которая остановила работу паровых котлов, из-за чего был нарушен температурный режим в квартирах, домах и муниципальных учреждениях. С 2018 года из бюджета было выделено 125 миллионов рублей на устранение данных проблем, однако подобные аварии происходят регулярно, несмотря на периодическое введение режима чрезвычайной ситуации в городе.

В ходе проверки следователям предстоит дать оценку действиям должностных лиц на предмет халатного отношения к своим обязанностям. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СКР по краю.

Катунь24