Катунь24: Стало известно, сколько россиян занято во фрилансе • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Стало известно, сколько россиян занято во фрилансе16 февраля 2021, 15:07

Россия вошла в первую десятку стран по объёму рынка фриланса. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на исследовании компании PwC.

Фото: pixabay.com

Услуги фриланса предоставляют примерно 14 миллионов жителей России, сообщают аналитики. 64 % из них получают менее 30 тысяч рублей в месяц, 17 % зарабатывают до 60 тысяч рублей, 13 % – до 100 тысяч рублей, а более 100 тысяч рублей в месяц получают лишь 6 % свободных работников.

Преимущественно во фрилансе заняты молодые люди от 18 до 34 лет. Услуги фрилансеров востребованы в дизайне, IT, переводах, продажах, а также клиентской поддержке и проектировании.

В исследовании отмечают, что рынок фриланса в России активно растёт, а его объём оценивается в 41 миллиард долларов.

Катунь24