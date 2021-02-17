Катунь24: Шестеро барнаульцев в течение нескольких лет насиловали мальчиков • 17.02.2021 • ГОРНЯК22

Шестеро барнаульцев в течение нескольких лет насиловали мальчиков16 февраля 2021, 10:11

Пострадали шесть детей от 9 до 16 лет.

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Банда из шести мужчин в возрасте от 32 до 62 лет с 2013 по 2020 год насиловала маленьких мальчиков. Один из них в Барнауле знакомился с несовершеннолетними, входил в доверие, а затем совершал в отношении них насильственные действия сексуального характера. В связи с тем, что потерпевшие находились в сложной жизненной ситуации, он путем уговоров и подкупа привозил их к своим друзьям, которые также совершали в отношении детей противоправные деяния.

В ходе предварительного следствия, признав вину, мужчина заключил досудебное соглашение, в связи с чем уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. Следствием проделана значительная и кропотливая работа по сбору и закреплению доказательств, в связи с чем уголовные дела с утвержденными заместителем прокурора Алтайского края обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Катунь24