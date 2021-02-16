Катунь24: Стало известно, кто занял должность председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

Стало известно, кто занял должность председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула15 февраля 2021, 18:49

Распоряжение о назначении на данный пост Марии Тебекиной подписал глава города Вячеслав Франк.

Фото: Администрация Барнаула

Тибекина Мария родилась 16 июля 1966 года в селе Лебяжье Егорьевского района Алтайского края.

В 1991 году она окончила Бийский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 2014 году получила диплом Алтайского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление», имеет степень бакалавра.

Около 10 лет работала в органах управления социальной защиты. С 2012 по 2019 год проходила государственную гражданскую службу на должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения по городу Барнаулу.

С сентября 2020 года занимала должность заместителя председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула.

В феврале 2021 года назначена на должность председателя комитета по социальной поддержке населения Барнаула.

Награждена почетной грамотой администрации города в 2014 году и почетной грамотой Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите в 2016 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Катунь24