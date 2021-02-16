Катунь24: Стало известно, кто занял должность председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула • 16.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Стало известно, кто занял должность председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула

Фев 16, 2021
ГОРНЯК22 16.02.2021

Стало известно, кто занял должность председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула15 февраля 2021, 18:49

Распоряжение о назначении на данный пост Марии Тебекиной подписал глава города Вячеслав Франк.

Фото: Администрация Барнаула

Тибекина Мария родилась 16 июля 1966 года в селе Лебяжье Егорьевского района Алтайского края.

В 1991 году она окончила Бийский государственный педагогический институт по специальности «Педагогика и методика начального обучения». В 2014 году получила диплом Алтайского государственного университета по специальности «Государственное и муниципальное управление», имеет степень бакалавра.

Около 10 лет работала в органах управления социальной защиты. С 2012 по 2019 год проходила государственную гражданскую службу на должности заместителя начальника Управления социальной защиты населения по городу Барнаулу.

С сентября 2020 года занимала должность заместителя председателя комитета по социальной поддержке населения города Барнаула.
В феврале 2021 года назначена на должность председателя комитета по социальной поддержке населения Барнаула.

Награждена почетной грамотой администрации города в 2014 году и почетной грамотой Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите в 2016 году, сообщает пресс-служба мэрии.

Катунь24

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