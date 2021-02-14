Катунь24: Стало известно, какие территории благоустроят в Алтайском крае в 2021 году • 14.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Стало известно, какие территории благоустроят в Алтайском крае в 2021 году

Фев 14, 2021
ГОРНЯК22 14.02.2021

Стало известно, какие территории благоустроят в Алтайском крае в 2021 году13 февраля 2021, 09:33

Работы будут проводиться в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

 

Фото: pixabay.com

С список попали 42 муниципальных образования, в них обновят 120 дворов и 55 общественных пространств.

На эти цели будет направлено 687,8 млн рублей, 663,4 млн из которых из федерального бюджета, сообщает региональный Минстрой. Планируется, что в регионе преобразятся 65 дворов из Барнаула, 20 — из Бийска, 15 — из Рубцовска, пять из Славгорода, по четыре — из Алейска, Новоалтайска и Заринска, а также два из Белокурихи и один из Ярового.

Дворовые территории отбирались исходя из необходимости ремонта, восстановления освещения, установки скамеек, урн и т.д.

Полный перечень опубликован на сайте регионального министерства ЖКХ.

Катунь24

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