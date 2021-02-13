Катунь24: Сильная гололедица: о погоде 13 февраля в Алтайском крае • 13.02.2021 • ГОРНЯК22

Сильная гололедица: о погоде 13 февраля в Алтайском крае13 февраля 2021, 06:49

Сегодня, 13 февраля 2021 года, в регионе преимущественно без осадков.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура -17…-22 градуса, местами по югу -11…-16 градусов.

В Барнауле преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Температура -20…-22 градуса.

Катунь24