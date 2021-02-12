Катунь24: Серийный алтайский насильник сбежал из тюрьмы на Кипре • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Серийный алтайский насильник сбежал из тюрьмы на Кипре11 февраля 2021, 18:21

Напомним, в ночь на 4 августа 2019 года в подъезде одного из домов Барнаула молодой человек изнасиловал девушку.

Личность подозреваемого оперативники установили на следующий день. Им оказался экс-старший следователь из Горно-Алтайска Александр Сатлаев. Изначально бывший правоохранитель был задержан в 2013 году. Свои преступления он совершал поздним вечером и ночью, нападая на одиноких женщин. «Расследованием» этих преступлений занимался он же.

Сатлаева судили за причастность к 11 изнасилованиям. В 2019 году он вышел на свободу и почти сразу совершил нападение на женщину, а после улетел из России на Кипр. Однако вскоре его задержали и там. В настоящий момент правоохранители занимаются поисками беглеца.

Катунь24