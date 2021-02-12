Катунь24: Светящийся пешеходный мост через Барнаулку обустроили на улице Челюскинцев • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Светящийся пешеходный мост через Барнаулку обустроили на улице Челюскинцев11 февраля 2021, 17:41

1 февраля 2021 года мост через реку по ул. Челюскинцев в Барнауле начали ремонтировать в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Администрация Барнаула

На сегодняшний день подрядная организация ООО «Барнаульское ДСУ № 4» выполнила работы по частичному демонтажу перильных ограждений, устройству технологических съездов под мост, переносу электрических сетей, опор освещения, частичному сносу деревьев, устройству временного металлического пешеходного моста выше по течению Барнаулки рядом с существующим мостом.

Движение по временному пешеходному мосту открыто с 11 февраля. Подрядная организация приступила к демонтажу перил ограждения на второй стороне моста и демонтажу покрытия проезжей части.

В рамках реконструкции моста планируется выполнить работы по выносу и переустройству инженерных сетей; демонтаж существующего моста (полностью); строительство нового моста (опоры, балки, дорожная одежда, тротуары, освещение). Стоимость работ составит 87,8 млн рублей.

Реконструкцию в соответствии с муниципальным контрактом планируют завершить к ноябрю 2021 года, пишет пресс-служба мэрии.

Катунь24