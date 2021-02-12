Катунь24: Следователи возбудили уголовное дело из-за издевательств над пациентами в новоалтайской больнице • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Следователи возбудили уголовное дело из-за издевательств над пациентами в новоалтайской больнице11 февраля 2021, 17:18

Об этом сообщил депутат Госдумы Даниил Бессарабов на своей странице в Instagram.

Фото: «Барнаул 22»

Ранее сообщение об издевательствах, которые происходили в Новоалтайской городской больнице, появилось в паблике «Барнаул 22». По словам родственницы пожилой женщины, которую госпитализировали в медицинское учреждение, сотрудники больницы применяли к пациентам грубую силу, привязывали их к кровати, а также морили голодом.

Даниил Бессарабов отправил депутатский запрос руководителю следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Андрею Хвостову с просьбой провести проверку на предмет выявления признаков состава преступления.

Следователи сообщили о проведении проверки и возбуждении уголовного дела.

Катунь24