Катунь24: Студенты АлтГТУ вернулись за парты • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

Студенты АлтГТУ вернулись за парты10 февраля 2021, 15:11

С 8 февраля вуз перешел на очную форму обучения после долгих месяцев дистанционной. Как теперь будут учиться студенты в условиях пандемии, узнала наша съёмочная группа.

Embedded video for Студенты АлтГТУ вернулись за парты

В аудиториях Алтайского государственного технического университета вновь звучат голоса преподавателей. Студенты записывают лекции, сидя за партами, а не лёжа в кровати, как привыкли за долгие месяцы дистанционного обучения.

К традиционному формату вернулись с рядом ограничений. Так, преподаватели старше 65 лет по состоянию здоровья могут вести пары дистанционно. А на офлайн-лекциях могут присутствовать максимум 50 человек. Если больше, занятие пройдет на электронных ресурсах и с помощью видеоконференций. Форму обучения можно назвать смешанной. Но педагоги рады любой возможности встретиться со студентами лично.

Часть занятий проводили очно и в прошлом семестре: практические, лабораторные работы, семинары. Но лекции были строго дистанционно. Теперь же в аудитории вернулись и студенты Бийского технологического института – филиала технологического университета имени Ползунова в Барнауле. Роспотребнадзор дал разрешение на это, если учебные заведения будут работать с учетом эпидобстановки.

По словам ректора, дистанционный формат обучения дал вузу новые возможности, которые пригодятся и после окончания пандемии. По записанным на видео лекциям студенты смогут повторять материал. Но технический университет рад вернуться к формату классического образования. И общению между преподавателями и студентами в аудитории, а не через скайп.

Катунь24