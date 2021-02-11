Катунь24: Стало известно, когда закончат реконструкцию моста через реку Власиху в барнаульском посёлке • 12.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Стало известно, когда закончат реконструкцию моста через реку Власиху в барнаульском посёлке

Фев 11, 2021
ГОРНЯК22 12.02.2021

Стало известно, когда закончат реконструкцию моста через реку Власиху в барнаульском посёлке10 февраля 2021, 14:45

Конструкция связывает две половины Власихи и обеспечивает транспортное сообщение жителей Лесного, Павловского района с центральной частью Барнаула.

Фото: Администрация Барнаула

Работы по реконструкции моста через реку Власиху по ул. Мамонтова в селе Власиха начались в октябре 2020 года в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работы выполняет подрядная организация ООО «Виарум». После реконструкции длина моста составит 130 м, ширина проезжей части — 7 м.

На сегодняшний день рабочие сделали временную объездную дорогу, перенесли коммуникации, демонтировали существующий мост, выполнили забивку свай, монтаж балок пролетных строений, ведут работы по омоноличиванию продольных швов между балками пролетных строений.

Все работы по реконструкции моста будут завершены в августе 2021 года в соответствии с муниципальным контрактом. Общая стоимость работ составляет 53 млн рублей, пишет администрация Барнаула.

Катунь24

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