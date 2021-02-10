Катунь24: Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в Заринском районе • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в Заринском районе

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Следственный комитет возбудил уголовное дело после трагедии в Заринском районе09 февраля 2021, 19:53

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения правил охраны труда. Напомним, трагедия произошла на станции Смазнево Заринского района. При очистке крыши сельхозпредприятия под завалами снега оказались восемь человек. Четверо их них погибли.

Привычные работы по уборке снега на крыше зернохранилища в Смазнево закончились настоящей трагедией. Восемь сотрудников сельхозпредприятия попали под завал. Четверо погибли, один получил серьезные травмы. Остальные пострадали незначительно. Даже от госпитализации отказались. Первым разгребать завалы бросился сотрудник предприятия, ставший невольным свидетелем происшествия.

Погибшие проживали в соседнем поселке Сосновка. Самый молодой из них Максим Сергеенко. Ему было всего 23 года. Похороны намечены на 10 февраля. По поручению губернатора края Виктора Томенко на месте работал заместитель председателя правительства Александр Лукьянов.

На оперативном совещании Виктор Томенко обязал местные власти «принять неотложные меры по предотвращению возможных происшествий». В адрес руководителей сельхозпредприятий уже направлены письма с напоминанием о персональной ответственности за безопасность работников. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил охраны труда в Сельскохозяйственном производственном кооперативе.

Добавим, что максимальная санкция за нарушение правил охраны труда, повлекшее смерть сотрудников, — лишение свободы сроком на 5 лет.

Катунь24

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