Катунь24: Следователи продолжают поиски пропавшего в Рубцовске подростка • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Следователи продолжают поиски пропавшего в Рубцовске подростка

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Следователи продолжают поиски пропавшего в Рубцовске подростка09 февраля 2021, 18:50

2 февраля 2021 года четырнадцатилетняя Бурко Мария ушла из дома в неизвестном направлении.

Фото: altai-krai.sledcom.ru

Приметы:

Рост: 170 см.

Телосложение: нормальное.

Глаза: зелёно-голубые.

Волосы: светло-русые, короткая стрижка.

Была одета: чёрная куртка, чёрное трико, чёрные кроссовки, чёрная шапка.

С собой: чёрная спортивная сумка.

«Следователи и следователи-криминалисты регионального СК проводят неотложные следственные действия, направленные на установление обстоятельств, при которых исчезла несовершеннолетняя. С помощью высокотехнологичной криминалистической техники осматриваются  жильё и возможные места пребывания разыскиваемой. Ход доследственной проверки находится на контроле у руководителя следственного управления», – сообщают в региональном Следкоме.

 

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения Бурко Марии либо видевших ее, просят сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

Катунь24

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