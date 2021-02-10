Катунь24: Создание благоприятных условий для развития рынка жилья остается на особом контроле правительства Алтайского края • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

ГОРНЯК22

Алтайский край

Катунь24: Создание благоприятных условий для развития рынка жилья остается на особом контроле правительства Алтайского края

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Создание благоприятных условий для развития рынка жилья остается на особом контроле правительства Алтайского края09 февраля 2021, 14:00

Этот вопрос обсуждался 8 февраля на оперативном совещании в правительстве края.

Фото: pixabay.com

Напомним, что благодаря взаимодействию краевых властей и правительства Российской Федерации удалось сохранить прежние нормы и требования к сейсмичной безопасности строящихся зданий. Это позволит не снижать темпы строительства жилья на территории региона.

Как сообщил губернатору Виктору Томенко глава Барнаула Вячеслав Франк, в настоящее время ведется актуализация Генерального плана краевой столицы. 25 февраля на заседании Союза строителей будут рассмотрены итоги консультаций по данному вопросу.

Также Франк доложил, что на особом контроле администрации города остается финансовое состояние строительной компании «Барнаулкапстрой». Совместно со Сбербанком Российской Федерации ведется взаимодействие с участниками долевого строительства объектов этого застройщика. Глава города подчеркнул, что общение с инициативными группами дольщиков налажено, в ближайшее время будет подготовлена «дорожная карта» по урегулированию спорных ситуаций с гражданами, которые вложили средства в приобретение квартир.

Катунь24

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