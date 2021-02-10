Катунь24: Семьи погибших под снегом рабочих в Заринском районе получат единовременные выплаты • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Семьи погибших под снегом рабочих в Заринском районе получат единовременные выплаты

Фев 10, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Семьи погибших под снегом рабочих в Заринском районе получат единовременные выплаты08 февраля 2021, 17:00

Об этом рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края. Напомним, сегодня, 8 февраля, в Смазнево Заринского района на восьмерых человек сошёл снег с крыши зернохранилища, четыре человека погибли.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

На месте трагедии работает заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

«Губернатор дал указание выехать сюда, разобраться, почему это произошло. И отдельный вопрос – это, конечно, оказание помощи и в погребении погибших, и в материальной помощи семьям», – рассказал Александр Лукьянов. 

По словам заместителя председателя правительства Алтайского края, семье погибшего с несовершеннолетними детьми из средств предприятия выплатят 200 тысяч рублей, остальные семьи получат по 100 тысяч рублей единовременной помощи. Затраты по погребению берет на себя хозяйство. Пострадавшим будет оказана материальная помощь.

Глава Заринского района Валерий Тимирязев рассказал, что один из пострадавших находится в больнице, остальные от госпитализации отказались.

«Медики скорой помощи незамедлительно прибыли, осмотрели их. Предварительно никаких тяжких повреждений не обнаружили», – пояснил глава района.

Катунь24

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