Катунь24: Снег и гололедица: о погоде 8 февраля в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

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Алтайский край

Катунь24: Снег и гололедица: о погоде 8 февраля в Алтайском крае

Фев 8, 2021
ГОРНЯК22 11.02.2021

Снег и гололедица: о погоде 8 февраля в Алтайском крае08 февраля 2021, 06:29

Сегодня, 8 февраля 2021 года, в регионе прогнозируют снег, гололедицу и сильный ветер.

Фото: pixabay.com

В Алтайском крае умеренный, местами сильный мокрый снег, снег, местами метели, гололёдные явления. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, во второй половине дня до 23 м/с. Температура -4…+1 градус, в предгорьях до +6 градусов.

В Барнауле во второй половине дня умеренный мокрый снег, снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный, 8-13 м/с.  Температура -1…-3 градуса.

Катунь24

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