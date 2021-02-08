Катунь24: Спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в алтайском селе • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Спасатели помогли сломавшему ногу мужчине в алтайском селе07 февраля 2021, 14:03

Пострадавший около часа пролежал в снегу, прежде чем смог сообщить спасателям о происшествии.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Инцидент произошёл утром, 28 января 2021 года. В единую дежурно-диспетчерскую службу Змеиногорского района поступило сообщение о том, что на Нагорном пруду, в месте, куда нет подъезда, лежит мужчина. Звонивший пояснил, что мужчина самостоятельно не может передвигаться, предположительно, из-за перелома ноги.

На место происшествия незамедлительно были направлены спасатели. По прибытию, начальник караула Сергей Глазатов и командир отделения Михаил Илюшин осмотрели пострадавшего, переложили травмированного мужчину в сани снегохода, и доставили в приемное отделение Змеиногорской районной больницы.

Позже спасенный мужчина рассказал, что ежедневно утром добирается на работу по этому маршруту, зимой — на лыжах. В один из таких дней путь был затруднен снежными перемётами. Мужчина, стараясь преодолеть препятствие, неудачно упал и почувствовал сильную боль в ноге. Пострадавший не сразу смог обратиться за помощью. Он пролежал в снегу около часа, прежде чем смог сообщить спасателям о происшествии.

Благодаря быстрому реагированию сотрудников пожарно-спасательной части беды удалось избежать.

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю обращается с убедительной просьбой к гражданам — не рискуйте понапрасну. Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, предупреждения о заморозках, снегопаде и гололеде. Старайтесь выбирать безопасные маршруты для передвижения. И если уж другого пути нет, то пусть с вами всегда будет заряженный мобильный телефон, по которому вы при необходимости сможете набрать номер «112» или «101».

Катунь24