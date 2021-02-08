Катунь24: Снег с дождём: ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае • 11.02.2021 • ГОРНЯК22

Снег с дождём: ухудшение погоды ожидается в Алтайском крае07 февраля 2021, 09:05

По данным синоптиков, в Алтайском крае во второй половине дня 7 февраля и в начале ночи 8 февраля ожидается мокрый снег, по югу с дождём, гололедные явления, местами по северо-западу метели, усиление ветра до 17-22 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В сильную метель и гололёд стоит воздержаться от прогулок и дальних поездок. Не надейтесь на удачу или водительское мастерство, в условиях метели и гололёда риск попасть в ДТП или встать в снежном заносе очень велик. Если выезд всё же неизбежен (крайне необходим) возьмите в дорогу запас воды и термос с чаем, спички. Мобильные телефоны должны быть заряжены, а баланс пополнен. Заложите в автомобиль средства спасения – лопату, трос, топор. Одевайтесь соответственно погодным условиям на улице, а не в автомобиле. Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля. Будьте крайне осторожны на дорогах, особенно в гололёд, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Очень важное правило, которое особенно актуально в непогоду — это водительская выручка. Если вы стали очевидцем дорожно-транспортного происшествия ни в коем случае, не оставайтесь равнодушным к людям, попавшим в беду. В сильную непогоду от дальних поездок стоит воздержаться.

При сильном ветре на улицу лишний раз лучше не выходить без особой необходимости. Находясь дома, закройте окна. Не забудьте закрыть окна на балконе. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями. Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов здания, других каких-либо предметов. Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.

Старайтесь просматривать прогнозы погоды заранее, обращайте внимание на предупреждения о непогоде!

Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101. Будьте осторожны!

Катунь24