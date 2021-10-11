Катунь24: Рак может испытывать внутренний конфликт, а Весам стоит пересмотреть свои планы на будущее. Гороскоп на 11 октября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 11 октября.

В любых делах Овну просто необходимо избавиться от стереотипов! День предоставит ему хорошие возможности, но только в том случае, если он будет действовать смело и нестандартно. Окружающие оценят его новаторский подход и даже самые революционные идеи! Другими словами, консервативные пути сегодня не для Овна, жизнь ждет от него свежих идей, вдохновения и креатива.

Телец рискует посвятить весь день выяснению каких-то вещей, которые вдруг покажутся ему важными. Это может касаться его личных взаимоотношений с кем-то или любых, даже мелких, вопросов. В своих разборках и поисках истины Телец способен кого угодно вывести из себя! Самое интересное, что уже на следующий день Телец может спокойно пройти мимо того, что сегодня его так взволновало.

День, когда Близнецы могут волей-неволей вспомнить о совершенных ими ошибках. Возможно, дадут о себе знать их последствия, а может быть, ситуация повторится, вызвав у Близнецов ощущение дежавю. Или же напротив, Близнецы сумеют избежать новых промахов, только если вспомнят о старых. Так или иначе, сегодня им не стоит закрывать глаза на свои старые просчеты. Ведь опыт, как известно, вещь бесценная, и не зря за одного битого двух небитых дают.

Рак может испытывать внутренний конфликт. Похоже, не все, что ему приходится делать, он одобряет, – какие-то вещи ему не по душе, так как противоречат его пониманию ситуации. Звезды гороскопа советуют Раку сегодня потратить какое-то время на то, чтобы разобраться в своих чувствах. Так ли ему не нравится то, что он вынужден делать? Если ответ «да», возможно, Раку пора принять меры. Или же поделиться своими сомнениями с близкими людьми.

Окружающие будут настроены по отношению к Льву очень критично, поэтому звезды гороскопа советуют ему по возможности свести общение к минимуму. Особенно с людьми, от которых Лев зависит, – например, с начальством. Если же это не удастся, Льву следует сделать все, чтобы к его действиям и словам невозможно было придраться. Особенно же сегодня не стоит выступать с идеями и инициативами: привлекая к себе внимание окружающих, Лев имеет все шансы оказаться крайним.

Удивительный день, когда в делах Деве не стоит ждать подвоха. Конечно, это не значит, что она может полностью расслабиться в надежде на кристальную честность окружающих. Однако факт остается фактом: сегодня вероятность того, что Деву введут в заблуждение или попытаются обмануть, близка к нулю. Поэтому день хорош для переговоров и заключения сделок – особенно тех, в которых присутствует доля риска.

Весам стоит пересмотреть свои планы на будущее, в том числе и глобальные. Возможно, в них вкралась ошибка, и Весы уже давно идут не по тому пути? Время от времени необходимо корректировать свои действия, сверяя их с реальностью. Потратив сегодня на это день, Весы не пожалеют: это избавит их от иллюзий и заблуждений, которые тормозили прогресс. Только сделав это, они смогут продвинуться дальше.

Не исключено, что сегодня Скорпиону придется давать перед кем-то отчет в своих действиях или словах. В этот день его могут ждать всевозможные ревизии, проверки или просто необходимость объяснять свои поступки. Однако как бы неприятно это ни было, Скорпиону стоит набраться терпения и взять себя в руки. Если сегодня он сохранит невозмутимость, то без труда сумеет объясниться. Если же поддастся соблазну вступить с проверяющими в спор, то разбирательство рискует затянуться еще надолго.

Стрельцу потребуется вся его дипломатичность! Вопросы, которые ему придется решать, будут слишком деликатными, чтобы озвучивать их прямо в лоб. Если Стрелец сегодня не будет задумываться о чувствах окружающих, то рискует нажить себе немало проблем и провалить любые (пусть даже самые простые) переговоры. Только проявив максимум терпения и такта, Стрелец сегодня может рассчитывать на то, что окружающие его правильно поймут.

Звезды гороскопа не советуют Козерогу вести с окружающими свою игру – есть риск проиграть. Если же в прошлом Козерог пытался утаить или исказить информацию в каком-то вопросе, это может неожиданно выплыть наружу. Ничего не поделаешь, сегодня тайное в самый неудобный момент способно стать явным. Впрочем, поводы для волнений есть только у тех Козерогов, которым есть что скрывать, для остальных же день обещает быть самым обычным.

Водолей может вольно или невольно исполнять роль посредника и примирителя между враждующими лагерями. Ситуация вокруг него будет далека от идеальной: окружающие, в том числе и близкие люди, могут предъявлять друг другу взаимные претензии. Водолей же неожиданно для себя попробует сгладить непонимание сторон. Правда, это будет непросто: весь день бедный Водолей может чувствовать себя как между молотом и наковальней!

День пройдет для Рыб под девизом разбора полетов. Ничего не поделаешь – для того чтобы двигаться дальше, необходимо остановиться и оценить свои действия. Звезды гороскопа говорят, что у Рыб сегодня будет шанс дать оценку своим поступкам и разглядеть возможные ошибки. Может быть, они это сделают сами, а может – с помощью окружающих. Сегодня конструктивная критика – это полезно и хорошо. Пусть даже и не совсем приятно.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24