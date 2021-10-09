Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 8 октября

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2021 года №1611 «О внесении изменения в пункт 1 Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объёма погашения задолженности субъекта Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры»

Вносимыми изменениями установлено, что регионы, которые в текущем году решили провести реструктуризацию бюджетных кредитов, будут вкладывать высвободившиеся средства в объекты инфраструктуры.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2021 года №1619 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности»

Утверждён порядок предоставления субсидий из федерального бюджета российским компаниям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с внедрением российской продукции радиоэлектронной промышленности. Средства выделяются в рамках государственной программы «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». Субсидии (до 4 млрд рублей в год) предоставляются на проекты по внедрению российской продукции, которые планируется реализовать в ближайшие пять лет. Их, в частности, можно направить на приобретение продукции и комплектующих, необходимых для её внедрения, модернизацию производства, переобучение сотрудников.

На господдержку могут претендовать проекты, утверждённые Правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2021 года №1635 «Об утверждении Правил перечисления публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» суммы целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию профессионального спорта и детско-юношеского спорта, общероссийским общественным спортивным организациям и профессиональным спортивным лигам»

Утверждён порядок перечисления публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» суммы целевых отчислений от азартных игр, направляемых на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Целевые отчисления устанавливаются в размере 1,5% от базы расчёта целевых отчислений, при этом их объём не может составлять менее 30 млн рублей в квартал.

Единый регулятор азартных игр осуществляет перечисление целевых отчислений на расчётный счёт спортивной федерации, профессиональной спортивной лиги, открытый в кредитной организации на территории России.

По материалам Парламентской газеты

Катунь24