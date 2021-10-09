Катунь24: Редкие кадры: шесть новых особей снежного барса обнаружили на Алтае

Новых особей ирбиса обнаружили сотрудники Сайлюгемского национального парка из соседней Республики Алтай. Кроме научного факта они получили забавное видео с играми этих животных. Подробнее об обитателях парка смотрите в нашем сюжете.

Фото: Сайлюгемский национальный парк Embedded video for Редкие кадры: шесть новых особей снежного барса обнаружили на Алтае

Редкие кадры удалось снять на территории Северочуйского хребта, одного из труднодоступных участков в Республике Алтай. Настолько удаленного, что сотрудники Сайлюгемского национального парка бывают здесь всего пару раз в год. Именно поэтому видео, снятое ещё зимой, специалисты получили только летом. И убедились: снежный барс во многом похож на обычную домашнюю кошку.

«Снежный барс – это такая же обычная домашняя кошка, только дикая. Она также любит поиграть, попроказничать, порезвиться», — рассказал Денис Гуляев, старший научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

На этом участке установлены три камеры, две из которых кошки сломали и превратили в свои игрушки. Но ирбисы не единственные проказники в парке.

«Помимо снежного барса, лидерами, которые ломают нам фотоловушки, являются росомаха и медведь. Они постоянно каждый сезон нам просто все ловушки в хлам разносят, и потом мы ищем, по запчастям собираем, по деталям», — рассказал Денис Гуляев.

В 2021 году ученые Сайлюгемского национального парка получили грант Русского географического общества. Благодаря этим средствам удалось исследовать Северочуйский хребет. Именно ученые выявили новый очаг обитания 6 особей снежного барса. Это большой вклад во всероссийскую популяцию ирбисов, которая составляет около 80 особей. Половина из них обитает на территории Республики Алтай.

Катунь24