Катунь24: Работодатели Алтайского края получат субсидии за трудоустройство родителей-одиночек и людей с инвалидностью

С 5 октября 2021 года вступили в силу изменения в госпрограмме поддержки предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан.

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Изменения касаются перечня граждан, на которых не распространяется требование о дате их постановки на учет в центрах занятости и которых можно трудоустроить в рамках программы. Помимо выпускников колледжей и вузов, завершивших обучение в 2020 году, в него вошли люди с инвалидностью, лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, а также одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей или детей-инвалидов, уточняют на официальном сайте Барнаула.

Также работодатели смогут получить субсидию за трудоустройство граждан, которые зарегистрированы в службе занятости не только до конца 2020, но и на 1 августа 2021 года. Срок подачи в ФСС заявлений о включении в реестр для предоставления субсидии продлен до 15 декабря 2021 года.

На господдержку по программе поддержки в 2021 году юрлиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан могут рассчитывать те работодатели, которые сохранили занятость на уровне не менее 80 % от изначально принятых на условиях. Теперь при расчете этого показателя не будут учитываться трудоустроенные безработные граждане, уволенные по собственному желанию.

Размер выплаты на одного работника составляет около 50 тысяч рублей: три минимальных размера оплаты труда, увеличенные на районный коэффициент и сумму страховых взносов. Субсидия предоставляется за первый, третий и шестой месяц работы трудоустроенного безработного гражданина.

Программа государственной поддержки в 2021 году юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан принята постановлением правительства от 13 марта 2021 года № 362. Программа предусматривает компенсацию работодателю части заработной платы трудоустроенного безработного гражданина. Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет действовать до конца года.

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно зарегистрироваться на портале «Работа в России», предоставить службе занятости список вакантных мест и свободных должностей и принять на работу безработного гражданина на условиях программы: работа на полный рабочий день, зарплата не ниже МРОТ. Через месяц после трудоустройства безработного работодатель может обратиться в Фонд социального страхования за получением субсидии.

Катунь24