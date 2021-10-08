Катунь24: Рак будет полон ценных идей, а Водолея может ожидать непростой разговор. Гороскоп на 8 октября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 8 октября.

Для Овна настанет удобный момент, чтобы постараться завоевать лидирующие позиции в любых сферах! Его аргументы сильны как никогда, а конкуренции можно почти не опасаться. Окружающие готовы пойти Овну навстречу, близкие способны его поддержать. Другими словами, все, что сегодня нужно Овну для рывка вперед, у него уже есть. Пора собраться с духом, чтобы начать решительно действовать!

Дела, за которые Телец возьмется сегодня, обязательно получат продолжение, какими бы незначительными они ни казались. Со временем они способны сыграть в работе, благосостоянии или личной жизни Тельца немалую роль. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу внимательно относиться ко всем мелочам. Если ситуация поставит перед ним какой-нибудь выбор, очень важно, чтобы Телец просчитал последствия своего решения как минимум на несколько шагов вперед.

Близнецам следует заранее приготовиться к тому, что они могут подвергнуться критике со стороны окружающих. Однако как бы неприятно и обидно ни было выслушивать о своих промахах, стоит взять информацию на вооружение. Лучше всего, если Близнецы попытаются взглянуть на себя глазами тех, кто их критикует. Возможно, им действительно надо поработать над собой? Ничто так не укрепит сегодня положение Близнецов, как здоровое отношение к критике.

Рак будет полон ценных идей и мудрых мыслей, которыми он совсем не прочь поделиться с окружающими. Не все отнесутся к этому с пониманием, однако для некоторых помощь и совет Рака придутся как нельзя более кстати. Поэтому, чтобы совместить приятное с полезным, звезды гороскопа сегодня советуют Раку направить свой менторский настрой на тех, кто младше или нуждается в поддержке – это будет полезно для обеих сторон.

Перед Львом будет стоять непростая задача: ему придется весь день изображать кипучую деятельность перед окружающими. И на это есть весомые причины! Окружающие будут склонны видеть во Льве хороший объект для поручений, и если Лев не отгородится от них грудой собственных дел, ему просто не дадут спокойно присесть! Так что в стопроцентной загруженности Льва сегодня ни у кого не должно возникнуть сомнений. А уж реальная это загруженность или нет – не так уж важно.

Дева может неожиданно обнаружить в себе талант кукловода: она будет незаметно дергать за незримые ниточки, чтобы получить нужный ей результат. Такой стиль действий совершенно не обязательно имеет что-то общее с грубой интригой, просто Деве будет отлично удаваться действовать не напрямую, а в обход: где-то задействовать личное обаяние, где-то дар убеждения или связи. В результате окружающие сегодня будут действовать так, как это нужно Деве. Для их же блага, конечно.

В любых делах Весы будут склонны перетягивать одеяло на себя, мало заботясь о тех, кто находится рядом. Возможно, они рассчитывают на какое-то особое отношение к себе или особенные условия. Звезды гороскопа предупреждают Весы, что как бы они ни были уверены в своей правоте, настаивать на этом не следует. Сегодня им надо стараться найти общие точки соприкосновения с окружающими, а не наоборот, – иначе неизбежны обиды и конфликты.

Звезды гороскопа советуют Скорпиону быть гибче в решении любых вопросов. Не стоит зацикливаться на одном варианте действий, ведь к одной и той же цели может вести множество различных путей! Окружающие оценят, если Скорпион будет считаться с ситуацией и с ними, меняя тактику прямо на ходу. Это позволит Скорпиону быстрее достичь результата. Сегодня, идя на компромиссы, Скорпион добьется большего, чем если бы действовал напролом.

Стрельца ожидает спокойный и размеренный день. Нет смысла куда-то спешить или за чем-то гнаться – все равно от решений Стрельца сегодня не зависит ровным счетом ничего. Ситуация будет развиваться без его участия, так что звезды гороскопа советуют Стрельцу расслабиться и плыть по течению. Отдохните как следует! Сегодняшняя передышка придаст Стрельцу сил и энергии на весь следующий день.

Козерог имеет шанс расширить сферу своего влияния! Возможно, он завоюет новые позиции, хорошо показав себя перед окружающими, закончит важный этап работ, завяжет полезное знакомство или просто окажется в нужном месте в нужное время. Главное, что благодаря сегодняшним успехам, Козерог продвинется на шаг вперед, и со временем это обещает самым приятным образом отразиться на его жизни.

В течение дня Водолея может ожидать непростой разговор с людьми, от которых он зависит. Возможно, его вызовут на беседу или же разговор состоится по телефону. Так или иначе, даже если речь пойдет о мелких вещах, сегодняшний разговор может иметь для Водолея далеко идущие последствия, и ему надо постараться произвести хорошее впечатление. Будет просто замечательно, если во время разговора Водолею удастся щегольнуть каким-нибудь козырем!

Мнение Рыб будет интересовать буквально всех подряд. Вопрос дня, обращенный к ним: «Что вы думаете по этому поводу?». Не стоит бороться с неизбежным: Рыбы сегодня отлично справятся с ролью эксперта и консультанта. Их опыта достаточно, чтобы дать хороший совет, а звезды гороскопа будут способствовать тому, чтобы окружающие советами Рыб охотно пользовались. Укрепляя, таким образом, их авторитет.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24