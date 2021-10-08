Катунь24: Рассказываем, как прошла первая сессия АКЗС восьмого созыва

Депутаты выбрали председателя краевого парламента, двух его заместителей, руководителей девяти парламентских комитетов и сенатора в Совет Федерации.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Рассказываем, как прошла первая сессия АКЗС восьмого созыва

Организационная сессия прошла достаточно бурно и дискуссионно. В краевом парламенте усилили свои позиции представители левых партий. Всего в АКЗС будут работать пять фракций: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Коммунисты России».

С началом работы депутатов Алтайского краевого Законодательного Собрания поздравил губернатор Виктор Томенко.

Депутаты тайным голосованием избрали председателя АКЗС. Большинство голосов набрал Александр Романенко: из 66 депутатов за него проголосовал 41 парламентарий. Его заместителями стали Денис Голобородько из фракции «Единая Россия» и Юрий Кропотин, представляющий фракцию КПРФ.

Народные избранники утвердили также новую структуру АКЗС. Теперь в парламенте края будет работать девять постоянных комитетов: из них семь возглавили представители партии власти, и по одному – «Справедливая Россия» и ЛДПР. Кроме того, депутаты избрали сенатором Виктора Зобнева. Он станет представителем Алтайского краевого Законодательного Собрания в Совете Федерации. В числе ближайших задач депутатов нового созыва – принятие бюджета Алтайского края на будущий год.

Катунь24