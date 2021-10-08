ГОРНЯК22 08.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Руководитель московских студотрядов, уроженка Алтайского края, неожиданно стала депутатом Госдумы

Горняк22
11 часов Ago

Изначально Юлия Дрожжина не проходила по партийным спискам. Однако три человека, стоящие выше нее, отказались от мандатов.

Фото: vk.com/drozhzhina_yu

Уроженка Алтайского края, выдвинувшаяся от «Единой России», стала 225 человеком, прошедшим в Госдуму РФ по партспискам. Прохождение Юлии Дрожжиной стало возможным из-за массовых отказов кандидатов, которые стояли выше неё по спискам, сообщает ТАСС.

Юлия Дрожжина – руководитель московского штаба Российских студенческих отрядов. Он родилась в Заринске, после окончания шестого класса переехала в Барнаул. В 2014 году окончила АлтГТУ по специальности «прикладная информатика (в экономике)», активно участвовала в жизни студотрядов, ветеран СО АлтГТУ. Также Юлия работала секретарём ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ, координировала работу волонтёров предвыборного штаба Владимира Путина.

Катунь24

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