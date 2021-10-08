Катунь24: Руководитель московских студотрядов, уроженка Алтайского края, неожиданно стала депутатом Госдумы

Изначально Юлия Дрожжина не проходила по партийным спискам. Однако три человека, стоящие выше нее, отказались от мандатов.

Фото: vk.com/drozhzhina_yu

Уроженка Алтайского края, выдвинувшаяся от «Единой России», стала 225 человеком, прошедшим в Госдуму РФ по партспискам. Прохождение Юлии Дрожжиной стало возможным из-за массовых отказов кандидатов, которые стояли выше неё по спискам, сообщает ТАСС.

Юлия Дрожжина – руководитель московского штаба Российских студенческих отрядов. Он родилась в Заринске, после окончания шестого класса переехала в Барнаул. В 2014 году окончила АлтГТУ по специальности «прикладная информатика (в экономике)», активно участвовала в жизни студотрядов, ветеран СО АлтГТУ. Также Юлия работала секретарём ТИК в Барнауле, была помощником члена Общественной палаты РФ, координировала работу волонтёров предвыборного штаба Владимира Путина.

Катунь24