Катунь24: Роспотребнадзор рекомендовал вновь ограничить работу общепитов в Алтайском крае из-за коронавируса

Эпидемиологическую ситуацию в регионе обсудили сегодня, 7 октября 2021 года, на заседании оперативного штаба по профилактике распространения COVID-19 под руководством губернатора Виктора Томенко.

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По оценкам специалистов Роспотребнадзора и Минздрава Алтайского края, в настоящее время регион вошел в очередную волну пандемии: ежедневно растет число заболевших COVID-19, практически до прошлогодних пиковых показателей выросло число вызовов скорой помощи. Руководство Минздрава было вынуждено принимать решения об увеличении числа коек в ковидных госпиталях. Вновь растет количество пациентов с тяжелыми и крайне тяжелыми формами заболевания, увеличиваются и показатели смертности. В связи с этим существенно выросла нагрузка на медицинские бригады. Спасает то, что врачи прошли вакцинацию и намного реже уходят на больничные.

По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, особую тревогу вызывает то, что в крае снизились темпы вакцинации. Среди привитых от COVID-19 доля заболевших составляет всего порядка 2,5 %, причем болезнь протекает без тяжелых проявлений и без последствий.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Пащенко отметила, что в крае привито около 700 тысяч человек, плановый показатель для региона составляет 1,1 миллиона человек. Вакцинацию прошли 66 % медицинских работников, 79 % работников образовательных учреждений, 82 % работников подведомственных учреждений Минсоцзащиты, 61% работников сферы торговли и предпринимательства. Самые низкие показатели – в сфере пищевой промышленности (33 %) и среди работников транспорта (30 %). Специалисты Роспотребнадзора начали проводить проверки трудовых коллективов с целью установления граждан, не прошедших вакцинацию.

Кроме того, в текущей сложной эпидситуации усилен контроль за учреждениями с массовым пребыванием людей. Проверяется соблюдение масочного режима и прочих ограничительных мер. В начале октября в Барнауле из-за грубых нарушений действующего режима ограничений на 5 суток приостановлена деятельность кафе «Дымок» (ул. Попова, 64а), по решению суда срок приостановки будет продлен до 90 суток, сообщила Ирина Пащенко.

Участники заседания оперативного штаба поддержали предложение об активизации проведения контрольно-рейдовых мероприятий. Также отмечена необходимость поиска дополнительных стимулов к вакцинации граждан. Мэр Бийска Александр Студеникин и заместитель главы администрации Барнаула Александр Артемов сообщили, что отдельные сотрудники муниципальных органов власти были отстранены от работы за отказ от вакцинации. При этом все более распространенной становится практика предоставления дополнительных выходных дней для привитых работников. Прозвучали предложения активизировать разъяснительную работу на предприятиях о необходимости пройти вакцинацию.

По итогам заседания оперативного штаба Роспотребнадзором рекомендовано принятие дополнительных ограничительных мер для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Речь идет об ограничении режима работы предприятий общепита, введении режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, проведении массовых, в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий при условии наполняемости не более 50 % от их вместимости, но не более 500 человек и др.

Катунь24