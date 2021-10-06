ГОРНЯК22 07.10.2021
Алтайский край

Катунь24: Россия возобновила авиасообщение ещё с пятью странами

Горняк22
19 часов Ago

Также расширился список рейсов в уже открытые страны.

Фото: pixabay.com

Россия с 5 октября 2021 года официально возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами: Джибути, Данией, Новой Зеландией, Перу и ЮАР. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Дважды в неделю самолёты будут летать из Москвы в Джибути, Веллингтон, Лиму, Кейптаун и Йоханнесбург, из Санкт-Петербурга — в Копенгаген. 

Кроме того, расширяется список рейсов в уже открытые страны, в том числе Индию, Испанию, Киргизию, ОАЭ, Узбекистан и Японию. В Шарджу, на Тенерифе и Гоа можно будет улететь из Москвы. Из Санкт-Петербурга — в Дели и Гоа. Также будут осуществляться перелёты из Хабаровска в Токио.

Катунь24

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