Катунь24: Рассказываем, какие законы вступают в силу 5 октября

Изменения коснутся разных сфер жизни.

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Постановление Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2021 года № 1585 «О внесении изменений в Правила осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления контроля иностранных инвесторов или группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»

Определены правила согласования упрощенного порядка установления контроля иностранных инвесторов над хозяйственными обществами, которые выполняют работы с возбудителями инфекционных заболеваний или входят в реестр субъектов естественных монополий в сфере водоснабжения или водоотведения.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 1589 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2013 г. № 606»

С 10 до 20 увеличено количество премий Правительства РФ в области средств массовой информации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 1596 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»

Скорректирован ряд правительственных актов, которые регламентируют осуществление транспортного контроля (надзора). В частности, установлено, что Ространснадзор России будет осуществлять функции по государственному контролю (надзору) за реализацией органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления полномочий в сфере автомобильного транспорта, городского наземного электрического транспорта и дорожного хозяйства.

Установлена также периодичность проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 1597 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети и признании утратившими силу отдельных положений актов Правительства Российской Федерации»

Скорректирован порядок предоставления субсидий авиакомпаниям на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров.

Так, установлено, что средства выделяются компаниям, которые, прошли конкурсный отбор и заключили по его результатам договор с Росавиацией.

Результатом предоставления субсидии является количество регулярных рейсов, выполненных авиаперевозчиками, составляющее не менее 80 %, указанных в перечне субсидированных маршрутов.

Постановление Правительства Российской Федерации от 22 сентября 2021 года № 1602 «О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидии в виде имущественного взноса Российской Федерации в государственную корпорацию развития „ВЭБ.РФ“ на реализацию приоритетных инвестиционных проектов на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2016 г. № 1413»

Уточнен порядок выделения субсидий на реализацию приоритетных инвестпроектов на территории Дальневосточного федерального округа. Установлено, в частности, что ВЭБ.РФ будет направлять средства на финансирование их реализации.

Также скорректирован порядок расчета размера субсидии и установлены результаты оказания господдержки.

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2021 года № 1607 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий Фондом социального страхования Российской Федерации в 2021 году из бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях их стимулирования к трудоустройству безработных граждан»

Российские работодатели будут получать субсидии за трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости до 1 августа 2021 года (ранее — до 1 января 2021 года).

Также к категории граждан, за трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости от даты их регистрации в центрах занятости, отнесены: инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами.

Катунь24