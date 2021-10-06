Катунь24: Риск развития депрессии оказался разным у европейцев и азиатов

Проведённое среди жителей Восточной Азии исследование показало, что они меньше подвержены депрессии, чем европейцы.

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Об этом со ссылкой на научный журнал JAMA Psychiatry сообщает naked-science.ru. Депрессия — психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие. Ею страдают около 300 млн человек в мире. Более 80 % случаев при этом приходятся на страны с низким и средним уровнем дохода.

Ранее исследования показали, что за развитие депрессивных симптомов ответственны специфические гены, однако большинство работ о депрессии были сделаны на основе европейской выборки.

Учёные из Великобритании и Тайваня провели новое исследование, в котором приняли участие почти 200 тысяч человек из Восточной Азии (в основном Китая). 15 771 из них страдали депрессией. Средний возраст участников составил 51,3 года, 68 % были женщинами.

Выяснилось, что люди восточноазиатского происхождения с более высоким индексом массы тела (этот фактор отягощает вероятность депрессии) менее склонны к развитию депрессии, чем европейцы.

Катунь24