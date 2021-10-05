Катунь24: Российские учёные представили прибор для дистанционного подавления коронавируса

Прибор под названием «Тор» от концерна «Гранит» был представлен на форуме «Микроэлектроника-2021».

Фото: Концерт "Гранит"

Разработанный аппарат предназначен для дистанционного подавления коронавируса электромагнитным излучением. Как сообщает «Интерфакс», Росздравнадзор уже выдал регистрационное удостоверение медицинского изделия.

По заверениям замминистра промышленности и торговли РФ Василия Шпака, изобретение в течение 15 минут работы обеспечивает человеку защиту от заражения инфекцией на целые сутки, а его излучение безвредно для человека.

Разработчики «Тора» говорят, что принцип действия работы прибора заключается в том, чтобы создавать волновой антидот к спектру, который излучает РНК SARS-CoV-2. В основе этого метода лежат исследования школы академика Николая Девяткова, известного советского и российского специалиста в области медицинской и военной электроники.

Катунь24