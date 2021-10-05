Катунь24: Роскачество проверит наггетсы на безопасность

Организация проведет исследование готовых наггетсов из-за отсутствия стандартов для их производства, сообщает ТАСС.

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В Роскачестве рекомендуют внимательно выбирать продукт под названием «наггетсы». Дело в том, что в России нет единого стандарта изготовления полуфабриката.

«В связи с различными потребительскими опасениями, связанными со свежестью и безопасностью данной категории продукции, Роскачество запускает внеочередное веерное исследование наггетсов», – сообщают в организации.

Как рассказывают в Роскачестве, наггетсы – это небольшие кусочки курицы (или куриного фарша), зажаренные в масле со специями в панировке. Заместитель руководителя организации Елена Саратцева отмечает, что сейчас в России нет официального термина «наггетсы» и не существует стандартов для их производства. Это значит, что состав куриных наггетсов никак не регламентируется: ни состав панировки, ни добавки, которые можно использовать. Производитель может готовить продукт из мяса механической обвалки, то есть смешанного с соединительной, костной и жировой тканью, добавлять красители и консерванты.

Катунь24