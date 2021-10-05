Катунь24: Россияне едят сахар в четыре раза больше нормы

В 2020 году житель России съел 31 килограмм сахара, что превышает норму почти вчетверо. Так, Минздрав рекомендует есть не больше 8 килограммов сахара в год, напоминает РИА Новости. Причем данные Росстата учитывают только домашнее питание, не считая еды в общепите.

За прошлый год среднестатистический россиянин съел 16,2 килограмма сахара: 5,6 килограмма шоколада и конфет, 2,2 килограмма варенья, джемов, повидла, 1 килограмм мёда и 4,4 килограмма других кондитерских изделий.

Больше всех сладкое любят жители Ингушетии. Там в год на человека приходится 66,7 килограмма сахара, включая кондитерские изделия в пересчете на сахар. Второе место заняли дагестанцы – 47,5 килограмма в год на человека. Замыкают тройку лидеров жители Мордовии, которые в среднем съедают 42,9 килограмма сахара.

Катунь24