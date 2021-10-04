Катунь24: Рейды по соблюдению масочного режима в магазинах прошли в Барнауле

1 октября сотрудники Роспотребнадзора Алтайского края совместно с представителями администрации Ленинского района Барнаула и полиции провели рейдовые мероприятия по проверке соблюдения санитарных норм в магазинах.

Фото: официальный сайт Барнаула

Как уточнили в администрации Барнаула, в ходе рейдовых проверок проверялось соблюдение персоналом торговых предприятий масочного режима, ведение журнала термометрии, наличие необходимого запаса дезинфицирующих средств, а также разметки, устанавливающей дистанцию между посетителями. Кроме того, специалистами оценивалось качество и регулярность обработки контактных поверхностей — корзин для продуктов, транспортных лент, кассовых аппаратов, считывателей банковских карт, лотков для продуктов и ручек дверей.

По итогам проведенных рейдов было составлено 16 протоколов об административных нарушениях, среди которых отсутствие достаточного запаса дезинфицирующих средств, разметки для посетителей и системы дезинфекции воздуха, работа персонала без использования перчаток, отсутствие журнала термометрии сотрудников, обслуживание клиентов, не имеющих средств индивидуальной защиты дыхания. Все протоколы и материалы дел будут переданы в суд для принятия решения об избрании мер воздействия в отношении указанных хозяйствующих субъектов и их сотрудников.

Катунь24