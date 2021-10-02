Катунь24: Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» начался в Бийске

Чемпионат «Абилимпикс» — это соревнования в области профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Показать своё профессиональное мастерство собрались школьники, студенты и специалисты со всего Алтайского края. Как прошёл первый соревновательный день – в нашем сюжете.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Региональный этап чемпионата «Абилимпикс» начался в Бийске

Оценивают участников в 14 компетенциях. Наибольшей популярностью, по словам организаторов, пользуются направления «Обработка текста» и «Мастер по обработке цифровой информации».

Перед региональным этапом в образовательных организациях и на предприятиях прошли свои отборочные соревнования. Так что на чемпионат Алтайского края попали только сильнейшие. Получить оценку своего мастерства приехали участники из Славгорода, Ярового, Рубцовска, Барнаула и районов края. К региональному этапу они подготовились серьёзно.

«Абилимпикс» — это площадка для самореализации, самоопределения и общения. Главные эксперты чемпионата – руководители и ведущие технологи предприятий края. Поэтому хорошее выступление на чемпионате помогает участникам в дальнейшем трудоустройстве.

«Абилимпикс» продолжит научно-образовательный форум, посвящённый инклюзивному образованию. Выступающие представят лучшие практики социальной и профессиональной адаптации. В рамках форума состоятся конференция, мастер-класс и тренинг. Всё в онлайн-формате.

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