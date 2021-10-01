Катунь24: Раз в год россияне имеют право сменить лечащего врача: рассказываем, как это сделать

Система обязательного медицинского страхования позволяет пациенту сменить своего врача на другого, если пациент по тем или иным причинам недоволен им.

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Как объяснили во Всероссийском союзе страховщиков, в случае неудовлетворённости гражданином качеством медицинской помощи, получаемой у конкретного врача, закон предусматривает право на выбор другого. Для этого нужно подать заявление на руководителя медучреждения (главного врача) с указанием причины замены. Согласно закону, процедура осуществляется в течение 3 рабочих дней. За это время руководитель медицинской организации обязан проинформировать заявителя о доступных врачах и сроках оказания ими медпомощи.

Поменять врача при этом можно не чаще чем раз в год. Отметим, что это не касается тех случаев, когда пациент меняет место жительства, так как право на выбор врача привязано к поликлинике.

Возможность отказаться от наблюдения и лечения пациента закреплено и за врачом, однако руководитель медучреждения может не согласовать такой отказ в случаях, когда начинает ущемляться право гражданина на медицинскую помощь, например, если в поликлинике есть единственный врач-специалист и нет никаких иных альтернативных врачей-специалистов.

Катунь24