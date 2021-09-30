Катунь24: Распознавать машины и решать уравнения. «Яндекс» представили обновлённую версию умной камеры

Камера также может определять предметы и подсказывать, где их можно купить.

Фото: vc.ru

В обновленной версии камеры «Яндекс» определили технологии компьютерного зрения, машинного перевода и поиска, сообщает vc.ru со ссылкой на пояснения компании.

В частности, приложение может в реальном времени распознать предметы, который попали в объектив, сравнить их с другими и подсказать пользователю ссылку на интернет-магазины, в которых их можно приобрести. По такому же принципу можно будет узнавать названия растения, породу собаки или название памятника.

Кроме того, камера также может сканировать документы и переводить тексты. Она будет доступна в приложении «Яндекса» для iOS и Android.

Катунь24