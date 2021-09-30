Катунь24: Россиянка отправится в колонию за попытку продать ребёнка в сексуальное рабство

Объявление о продаже 13-летней девочки обнаружили в ноябре 2020 года. Мать оценила секс-услуги малышки в 1 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Информацию о продаже 37-летняя уроженка Тюмени разместила в интернете. Женщина хотела отдать свою дочь в рабство для предоставления сексуальных услуг.

Женщина нашла потенциального покупателя и приехала на сделку в Москву вместе с дочерью. Женщина планировала отдать подростка лично в руки.

После получения денег женщину задержали. Она призналась правоохранителям: пойти на такой шаг её вынудило сложное материальное положение.

28 сентября 2021 года мать осудили. Женщину признали виновной в торговле людьми. Ближайшие пять лет она проведёт в колонии общего режима, написал Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Катунь24