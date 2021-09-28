Катунь24: Рассказываем, как выбрать котёл отопления

В Алтайском крае установка твердотопливного котла очень актуальна, особенно в загородном доме.

Сегодня на рынке представлен широкий ассортимент как импортных, так и отечественных котлов самой различной ценовой категории, предназначенных для решения любых задач обогрева, будь то, небольшой дом, производственное помещение или целое предприятие.

Температурный диапазон котлов – одинаков почти у всех моделей. Стандарты безопасности, которым соответствуют твердотопливные котлы, тоже примерно одинаковы.

Поэтому все параметры нужно рассматривать относительно. Такое сравнение может стать очень сложным, поэтому мы собрали рейтинг лучших моделей в своем классе. Нельзя с уверенностью сказать, какой котел лучше выбрать, так как цели у всех покупателей разные, и для разных назначений выгоднее разные параметры. Мы выбираем модели, которые сочетают надежность, высокий КПД и безопасность.

Сегодня мы сравним 2 котла Алтайского производителя – «Павловского котельного завода». Это котлы «БТР Турбо» и «БТР Утилизатор». Они оба предназначены как для отопления жилых домов, производственных, складских, гаражных помещений, так и предприятий. Мощность и температурные характеристики у данных котлов схожи, однако они имеют различие не только принципу их работы, времени работы на одной закладке топлива, габариты, вес и конечно же по цене.

«БТР Утилизатор» получил свое название ввиду его неприхотливости работы к качеству топлива (угля), горение происходит в нижней части котла (нижнее горение), при правильной настройке котла пользователю необходимо один раз в сутки проверить наличие топлива в загрузочной камере и в течении 7-8 часов работы котла перевести рычаг колосников. Кроме того, в марке данного котла можно утилизировать любой бытовой мусор.

Затопив котел в начале отопительного сезона, пользователь получает ряд преимуществ, так дрова для данного котла нужны лишь для его первой растопки (старта), затем остается лишь досыпать уголь в камеру сгорания, еще одним преимуществом является наличие круглосуточной постоянной, заданной пользователем температуры.

Также «БТР Утилизатор» является энергонезависимым котлом, не требуется его подключение к электросети. Котел останавливают лишь по окончанию отопительного сезона. Мощность данных котлов варьируется от 15 кВт до 100 кВт, что позволяет использовать данную марку для отопления жилых одноэтажных, коттеджных многоуровневых домов, и объектов торговли, производства от 80 кв. м до 1000 кв. м.

БТР Турбо «Свеча» отличается от «БТР Утилизатора» габаритами, массой, принципом работы и временем непрерывного горения на одной закладке топлива. «Турбо» является энергозависимым котлом так, как в его работе участвуют электронная панель, следящая за температурой в системе отопления и вентилятором, создающим тягу для горения топлива.

Так, для начало работы котла нужно открыть дверцу загрузочной камеры, засыпать весь объем камеры твердым топливом (углем), розжиг угля производится в верхней части загрузочной камеры и протекает сверху вниз, до полного сгорания топлива. На что уходит до 5 суток.

Таким образом, пользователю нет необходимости в это время вмешиваться в работу котла. По окончанию вышеуказанного цикла необходимо дождаться полного остывания продуктов сгорания и вычистить камеру сгорания (золу), повторить операцию по заполнению загрузочной камеры и розжигу. Данная марка изготавливается в следующих мощностных диапазонах, 10, 15, 20 кВт.

При всем различии данных марок котлов каждый Покупатель выберет для себя наиболее подходящие параметры.

ООО «Павловский Котельный Завод»

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