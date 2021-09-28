Катунь24: Рецидивист ограбил мужчину на 300 рублей на барнаульском автовокзале

Подозреваемого в совершении преступления задержали.

Фото: управление на транспорте МВД России по СФО

К правоохранителям на вокзале в Барнауле обратился один из пассажиров. Он сообщил, что на остановочной платформе во время ожидания автобуса у него произошёл конфликт с малознакомой девушкой. Через некоторое время к нему подошли трое знакомых той самой девушки, один из которых похитил у гражданина 3 банкноты номиналом по 100 рублей с применением насилия.

Сотрудники транспортной полиции задержали 49-летнего подозреваемого, ранее неоднократно судимого за аналогичные преступления. Выяснилось, что скрывшийся с места происшествия злоумышленник на похищенные деньги приобрёл алкоголь и тут же употребил, рассказали в пресс-службе ЛУ МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Катунь24