Катунь24: Россиян предупредили о возможном росте цен на такси
Стоимость на такси может увеличиться после введения новых ограничений для водителей. Об этом заявил автоэксперт Юрий Панченко, комментируя предложение Минтранса проверять таксистов на знание местности.
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В Министерстве транспорта предложили проводить аттестацию на знание города для таксистов и отстранять их от работы, если водители не знакомы с местностью. Предполагается, что нововведение снизит количество аварий на дорогах. Однако эксперт считает, что это никак не повлияет на статистику.
«Любое ужесточение всегда ведет к увеличению цены. Начнут водителей такси тестировать. Непонятно, зачем это нужно. Сейчас дешевле и проще пользоваться навигатором. В общих чертах нужно знать город, чтобы отличить один район от другого, но конкретные знания не так актуальны. Все эти современные апробации по снижению количества ДТП почти не дают положительный эффект», – отметил Юрий Панченко в беседе с URA.RU.