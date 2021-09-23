Катунь24: Россиянам предлагают бесплатно отправить в космос свои имена

Имена полетят с космодрома Восточный весной 2022 года.

Фото: pixabay.com

Акция «Отправь свое имя в космос» будет проходить с 4 октября по 15 ноября. Принять участие в ней можно на официальном сайте российской компании «Геоскан».

«Нанесенные на специальные носители имена планируется доставить на околоземную орбиту на космических аппаратах типа CubeSat, разработанных инженерами компании», — приводит РИА «Новости« слова руководителя направления по космическим наноспутникам компании Александра Хохлова.

Планируется, что запуск наноспутников «Геоскан 1U альфа», «Геоскан 1U бета», «Геоскан 1U гамма» и «Геоскан 3U альфа» пройдёт с космодрома Восточный. На двух из них будут размещены носители с именами.

Катунь24