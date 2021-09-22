Катунь24: Рассказываем, как безработный может получить востребованную профессию в Алтайском крае

Безработных в Алтайском крае Кадровый центр «Работа России» направляет обучаться в университеты, колледжи и техникумы региона. Он действует по программе, по которой ежегодно бесплатно обучают граждан, потерявших работу. Центр предлагает 60 направлений подготовки.

Фото: Катунь 24

Подготавливают будущих специалистов в учебных заведениях края. Так, в Алтайском государственном колледже обучают профессиям электромонтера, лифтера и сварщика.

Обучение каждой профессии длится не больше 3 месяцев. После этого Кадровый центр готовых специалистов направляет на практику. 150 обучившихся в этом году работают на городских предприятиях. Например, на заводе «Трансмаш» трудятся 4 участника программы.

Участникам также предлагают пройти подготовку по профессиям кондитера, машиниста крана, педагога дошкольного образования, психолога. За этот год обучение по программе «Содействие занятости населения Алтайского края» должны пройти 400 безработных и получить рабочее место.

Катунь24