Катунь24: Рождество Пресвятой Богородицы: традиции и приметы на 21 сентября

21 сентября Православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник – Рождество Пресвятой Богородицы.

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Пресвятая Дева Мария появилась на свет в Палестинском городе Назарете, в семье праведных Анны и Иоакима, которые оставались бездетными до преклонных лет, но не теряли надежды и верили, что Господь смилостивится над ними. Они обещали, что в случае рождения ребенка, посвятят его жизнь служению Богу в Иерусалимском храме. Их молитвы были услышаны. Архангел Гавриил сообщил им радостную новость о том, что у них родится дочь Мария, с помощью которой будет подарено спасение всему человечеству.

Традиции и обычаи

На Руси Рождество Пресвятой Богородицы отмечали торжественным богослужением. Церковные песнопения: стихиры, каноны, тропари в честь Девы Марии носят название «Богородичны». Они входят в состав всех ежедневных служб. К каждому празднику в честь Божьей Матери приурочены свои Богородичны.

В народе Богоматерь почиталась особо. Её образ был понятнее, ближе и доступнее народному сознанию, чем образ Спасителя. Богородица, вознесенная в мир божественный, осталась связанной с обычными людьми. Она по-матерински переживала и заступалась за них.

Ещё этот день известен и как праздник «Спожинки», или праздник урожая, организовывали который в честь окончанию жатвы. Спожинки отмечались с давних времен, и могли длиться целую неделю. Чем больше было урожая, тем дольше длилось торжество, отмечаемое широким хлебосольством и хождением в гости.

Поднесеньев день – так порой называли 21 сентября наши предки, потому что к этой дате был приурочен обычай угощения молодоженами своих родственников. Обычно к новобрачным приходили все родные и знакомые. Приглашал гостей специально назначенный для этого дела «позыватый», который просил навестить молодых, на их житье-бытье посмотреть, уму-разуму их научить.

21 сентября не только посещали молодоженов, но и приглашали их к родителям (тёще и тестю) вместе со свекровью и свекром для установления добрых отношений между семьями. После праздника внуки нередко оставались на несколько дней в гостях у дедушки с бабушкой.

К Рождеству Богородицы о себе очень явственно заявляла наступившая осень, поэтому праздник наполнялся ещё одним смыслом – второй встречей осени (первая на Семен день 14 сентября, третья – на Воздвижение 27 сентября).

Утром женщины с овсяным хлебом выходили на берег реки, озера или пруда встречать матушку-Осенину. Старшая женщина держала в руках хлеб, а молодые пели песни, потом разламывали хлеб на кусочки по числу присутствовавших, несли его домой, где кормили им домашнюю скотину.

Как и в день весеннего равноденствия, 21 сентября в избах обновляли огонь – старый гасили и зажигали новый. Во избежание дурного глаза, порчи и болезней жгли старую и ненужную обувь и одежду, детей на пороге дома обливали водой.

Приметы и поверья

Какая погода в этот день, такой и осень будет. Если тепло на улице, то и осень будет теплой и погожей. Чем больше на луке шелухи, тем холоднее зима будет. Алый закат или рассвет – к ветряной и дождливой погоде. С утра иней на траве – к непогоде. С деревьев практически все листья опали – зима будет ранней. На деревьях паутины много – к теплу. Зайцы роют норы – к суровой зиме. Перелетные птицы низко летят – к похолоданию. Хлеб, испеченный или купленный в этот день, нужно съесть в кругу семьи. С чужими людьми им делиться нельзя. 21 сентября вся вода в родниках – святая. Бездетным женщинам, мечтающим забеременеть, в этот день следует молиться, чтобы Господь послал им ребенка. Также нужно заказать молебен в церкви и подать милостыню нищим.

Человеку, родившемуся 21 сентября, следует носить алмаз и турмалин. Он вырастит ответственным и трудолюбивым.

По материалам vsyamagik.ru

Катунь24