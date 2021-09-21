Катунь24: Россиянам спишут долги на 1,6 миллиарда рублей

Об этом рассказал «Известиям» замглавы Минэкономразвития Илья Торосов.

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В рамках процедуры внесудебного банкротства россиянам спишут долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей.

По словам Ильи Торосова, за первый год реализации упрощенной процедуры банкротства поступило 12 тысяч обращений, из них по 5 тысяч инициирована процедура внесудебного банкротства. Полностью она завершена уже в отношении 2,5 тысяч граждан.

Кроме того, сейчас проводится работа над усовершенствованием процедуры внесудебного банкротства. Например, в будущем россияне смогут подать заявку онлайн через портал «Госуслуги».

Катунь24